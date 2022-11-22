دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف واحد، في المواجهة الّتي جمعت الفريقين على أرضية استاد لوسيل، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب "التانغو" قد تقدم أولاً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء، قبل أن ينجح "الأخضر" في قلب الطاولة وتسجيل هدفين، عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري، في الدقيقتين 49 و53.

وحقق المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط للمنتخبات العربية، في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

واستطاع "الأخضر" أن ينهي سلسلة اللاهزيمة الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني، والّتي كانت تمتد لـ 36 مباراة متتالية، ومنذ عام 2019 في بطولة كوبا أمريكا.