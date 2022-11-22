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السعودية تبدأ مشوارها في مونديال قطر بمواجهة الأرجنتين.. إليكم تشكيل الفريقين

رياضة
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السعودية تبدأ مشوارها في مونديال قطر بمواجهة الأرجنتين.. إليكم تشكيل الفريقين
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن هيرفي رينادر، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن التشكيل الأساسي للفريق، والذي سيبدأ مواجهة منتخب الأرجنتين، الثلاثاء، في افتتاح مشوار "الأخضر" في بطولة كأس العالم 2022.

وضمّت التشكيلة كلّ من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

فيما كشف المدرب ليونيل سكالوني عن تشكيل "التانغو"، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاغليافيكو.

الوسط: دي باول، باريديس، بابو غوميز.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز.

وتقام المواجهة على أرضية استاد لوس، الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء بتوقيت مكة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات.

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