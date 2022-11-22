دبي،الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أشاد مغرّدون في موقع "تويتر"، الثلاثاء، بأداء حارس المنتخب السعودي، محمد العويس، بعد ظهوره بمستوى عالٍ، خلال مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، في افتتاح مشوار الفريقين، في نهائيات مونديال قطر.

وفاز "الأخضر" على "التانغو" بهدفين مقابل هدف واحد، ليقتنص أول ثلاث نقاط للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022، كاسرا بهذه النتيجة، إحصائية خاصة بمنافسه، الّذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 36 مباراة متتالية، وتحديدا منذ عام 2019.

ولعب محمد العويس دورا كبيرا في فوز المنتخب السعودي، إذ تصدى لعدد كبير من هجمات المنتخب الأرجنتيني، وكان سدا منيعا أمام نجم منتخب التانغو ليونيل ميسي ورفاقه.

ونال محمد العويس جائزة أفضل لاعب في مباراة "الأخضر" و "التانغو"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ,أثنى مغرّدون على أداء الحارس السعودي، ووصفه البعض بأنه "بطل المونديال".

ووصفه أحد المغردين العويس بأنه أسطورة، وبطل المونديال، ليقول مغرد أخر: "والله وعملتها السعودية..العويس بطل المونديال".

وقال مغرد يدعى سعيد شيبان: "العويس يا ناس"، متعجبا من مهاراته في إفساد أخطر هجمات منتخب التانغو، حيث نشر صورة للعويس وهو يتصدى لكرة صعبة من المنتخب الأرجنتيني ويزود عن مرماه ببسالة وأمامه 3 من نجوم الهجوم الأرجنتيني أقربهم ميسي للمرمى.

وأضاف في تغريدته: "إن العويس في هذه اللقطة يساوي نوير + بوفون + كاسياس + أوليفار كان".

وواصل مغردون أخرون الإشادة بالأخضر السعودي وبالعويس تحديدا بعدما تم اختياه رجل المباراة.

