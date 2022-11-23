(CNN)-- أعلن مالكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بيان، يوم الثلاثاء، عن عزمهم دراسة بيع النادي، وأشاروا إلى أنهم بدأوا عملية لاستكشاف البدائل الاستراتيجية، ويمكن أن تشمل هذه البدائل البيع الكامل للنادي من قبل عائلة "غليزر"، التي استحوذت على "الشياطين الحمر" في عام 2005.

وقال بيان مانشستر يونايتد: "كجزء من هذه العملية، سينظر مجلس الإدارة في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة".

ونقل البيان عن أفرام وجويل غليزر قولهما: "في الوقت الذي نسعى فيه إلى مواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الإستراتيجية".

وتابعا بالقول: "سنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نقدم أفضل خدمة لجمهورنا، وأن مانشستر يونايتد يزيد من فرص النمو الكبيرة المتاحة للنادي اليوم وفي المستقبل، خلال هذه العملية، سنظل نركز بشكل كامل على خدمة المصالح لمشجعينا ومساهمينا، وأصحاب المصلحة المختلفين".

ووفقاً لمجلة "فوربس"، يحتل مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة من حيث القيمة بين أندية كرة القدم في العالم بقيمة 4.6 مليار دولار، خلف العملاقين الإسبانيين، وهما: ريال مدريد وبرشلونة.