المغرب تتعادل مع كرواتيا.. ومغردون: "نقطة ثمينة لأسود الأطلس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، التي أقيمت على أرضية استاد البيت، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان الفريقان قد تبادلا الاستحواذ على الكرة وصناعة الهجمات في الشوط الأول، فيما صبت الأفضلية نسبيًا في صالح وصيف العالم (كرواتيا) خلال الشوط الثاني، إلا أنهما عجز عن هزّ الشباك، ليتقاسمان نقاط المباراة.

وعلّق مغرّدون في موقع تويتر على نتيجة المواجهة وأداء "أسود الأطلس"، قال أحد المُغرّدين: "والله حرام ثلاث نقاط تستاهلها المغرب تبديلات المدرب لك عليها، لكن نقطه لا بأس فيها، خطوة جيدة للممنتخب المغربي"، وأضاف آخر: "الحمدالله على كل حال تعادل زين مع وصيف العالم والقادم أفضل".

في حين وصف مغردون نتيجة المنتخب المغربي بأنها "تعادل بطعم الانتصار".

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