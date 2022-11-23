"كحلي".. مشهور سناب شات وسط جماهير الأرجنتين يشجع السعودية ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمشهور سناب شات بحساب يحمل اسم "كحلي"، وهو يشجع المنتخب السعودي وسط جماهير المنتخب الارجنتيني، في المباراة بينهما، الثلاثاء، ضمن مباريات كأس العالم بقطر 2022.

وتداول نشطاء تعليقات كوميدية على مقطع الفيديو الذي نشره "كحلي" على حسابه الرسم بسناب شات حيث يتابعه 2.9 مليون شخص، لافتين إلى ردة فعل الجمهور الأرجنتيني.

وأعاد صاحب حساب AHMED ALENAZI نشر المقطع على صفحته بتعليق قال فيه: "المدرج كله ساكت".

ويُشار إلى أنه وبانتصار السعودية على الأرجنتين تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.