دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر ردة فعل وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل لحظة انطلاق صافرة الحكم معلنة انتهاء المباراة وفوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، بعد انتهاء لقاءات الجولة الأولى.

وجاء الأخضر في الصدارة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على المنتخب الأرجنتيني الذي حل رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.

وتقام منافسات الجولة الثانية من المجموعة يوم السبت المقبل، بلقاء يجمع المنتخبين السعودي والبولندي، ومنتخب الأرجنتين مع المكسيك.

وقال وزير الرياضة في تصريح له عقب المباراة: "نفخر بقيادة وطننا الغالي، التي سخرت جميع الإمكانيات وهيأت السبل لتمكين أبناء الوطن من التميز وتحقيق الإنجازات"، مشيراً إلى اعتزاز الرياضيين بهذه التهنئة، التي تمثل حافزاً كبيراً للمنتخب السعودي، وتجسد في ذات الوقت، الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة، من الملك وولي العهد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بالموافقة على ما اقترحه ولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن يكون يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.