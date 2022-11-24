دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".

وتتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

ويذكر أنه وفي أكتوبر الماضي، أثارت وزيرة الداخلية الألمانية أزمة بسبب تصريحاتها بشأن وضع حقوق الإنسان والموقف من المثليين، في معرض اعتراضها على تنظيم قطر بطولة كأس العالم. وتراجعت عن تصريحاتها بعد استدعاء الدوحة السفير الألماني، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، بسبب ما قالته فيزر.

وكانت فيزر قالت إن "حق الاستضافة هذا خادع للغاية"، وأن "هناك معايير يجب الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول". واعتبرت أن المعايير يجب أن تتضمن "احترام حقوق الإنسان" و"مبادئ الاستدامة".

ويُشار إلى أنه وقبل مباراة منتخب الولايات المتحدة مع ويلز، الاثنين، قال صحفي كرة القدم الأمريكي غرانت وال وقائدة فريق ويلز السابقة لورا ماكاليستر إنه طُلب منهما نزع الملابس ذات ألوان قوس قزح من قبل أطقم الأمن في الملعب.

وأصرت قطر على أن "الجميع مرحب بهم" في البطولة، قائلة في بيان لشبكة CNN هذا الشهر إن "سجلنا الحافل قد أظهر أننا رحبنا بحرارة بجميع الأشخاص بصرف النظر عن خلفيتهم".

وتواصلت CNN مع فيفا للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.