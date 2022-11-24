وزيرة خارجية بلجيكا ترتدي شارة "حب واحد" خلال حضورها المباراة مع كندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة ارتداء حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، شارة تحمل شعار "حب واحد" في مدرجات ملعب استاد أحمد بن علي، لدى حضورها مباراة منتخب بلادها وكندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ونشرت حجة لحبيب عبر حسابها في موقع تويتر صورة لها تظهر ارتدائها لشارة "One Love" (حب واحد) دعماً للمثليين.

وفاز المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بهدف نظيف.

وكانت نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، قد ارتدت أيضاً ذات الشارة "One Love" (حب واحد)، خلال حضورها لمباراة منتخب بلادها مع اليابان، من مدرجات ملعب استاد خليفة الدولي، مما أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.