بعد ضجة وزيرة داخلية ألمانيا في قطر.. ما هي شارة "حب واحد"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة وتداولا واسعا لصورها مرتدية شارة "حب واحد" على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأسست مبادرة "حب واحد" في هولندا في عام 2020 للتأكيد على أن جميع مشجعي كرة القدم لديهم شيء واحد مشترك على الأقل - حبهم لكرة القدم - وللتحدث علنًا ضد أي شكل من أشكال التمييز، بالإضافة إلى التركيز على الرسائل العامة.

تتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

ونشأت فكرة حملة شارة "حب واحد" ضمن مبادرة مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ، والتي تم إنشاؤها للاستجابة للقضايا المتعلقة بمعاملة قطر للعمال المهاجرين ومجتمع الميم "LGBTQ+".