البرتغال تبطل مفاجأة غانا.. وكريستيانو رونالدو يحقق رقماً قياسياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مواجهة أقيمت على استاد 974، مساء الخميس، وفي افتتاح مشوار الفريقين، في مونديال قطر.

وسجّل ثلاثية المنتخب البرتغالي كلّ من: كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورافاييل لياو، في الدقائق 65 و78 و80، فيما جاء هدفا المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو وعثمان بوكاري، في الدقيقتين 73 و89.

وكان المنتخب البرتغالي صاحب الأفضلية في الشوط الأول، إذ استحوذ على الكرة وصنع عدداً من الفرص، واستمرت أفضليته في بداية الشوط الثاني، حتّى نجح رونالدو في الحصول على ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن ينتفض المنتخب الغاني ويحرز التعديل، ليعود المنتخب البرتغالي ويهزّ الشباك في مناسبتين، ثمّ قلص المنتخب الإفريقي الفارق إلى هدفٍ وحيد.

وحقق كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً رقماً قياسياً، إذ أصبح أول لاعب يسجّل في 5 نسخ متتالية في نهائيات كأس العالم، على مر التاريخ، إذ سبق وأن سجّل في 4 نسخ سابقة، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

ووصل رونالدو إلى الهدف الدولي رقم 118 مع المنتخب البرتغالي بعد أن شارك في 192 مباراة.