وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا بتعليقه على الفوز بمباراة الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما علق به على فوز منتخب بلاده ضد الارجنتين ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

تصريح الوزير السعودي جاء خلال حفل افتتاح مبنى شركة "سابك" في الجبيل، حيث قال: يوم أمس (الثلاثاء) أعتبره ملحمة تاريخية ستؤدي إلى ملاحم في المستقبل.."

وتابع الوزير قائلا: "لم تكن مباراة كرة قدم، كانت كسر لحاجز نفسي من أننا قادرين لأننا ممكنين ولأننا نريد أن نكون القدوة ولأننا نريد أن نكون نموذج"، موضحًا: "ما تشاهدونه في كل الوسائط الاجتماعية الآن هو دليل قاطع على ذلك"، ولافتًا إلى أن العرب والمسلمين اجتمعوا على أن السعودية هي القدوة.

ويُشار إلى أنه وبانتصار السعودية على الأرجنتين تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.