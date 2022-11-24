ألحق الخسارة بـ"موطنه الأصلي".. إيمبولو يقود سويسرا للفوز على الكاميرون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلّب المنتخب السويسري على المنتخب الكاميروني، بهدف دون مقابل، في المواجهة الّتي جمعت المنتخبين على أرضية استاد الجنوب، ظهر الخميس، وضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل اللاعب بريل إيمبولو هدف المنتخب السويسري الوحيد عند الدقيقة 48، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفض بريل إيمبولو البالغ من العمر 25 عاماً الاحتفال بعد التسجيل، إذ جاء هدفه في شباك موطنه الأصلي، فقد ولد في الكاميرون وقضى سنواته الأولى من طفولته هناك، قبل أن يقرر ارتداء قميص المنتخب السويسري، خلال مسيرته الكروية.

وكان المنتخبان قد تبادلا السيطرة على الكرة وصناعة الفرص في الشوط الأول، بينما صبت الأفضلية في صالح المنتخب السويسري في الشوط الثاني، إذ نجح في هزّ الشباك، والحفاظ على الهدف، فيما كانت محاولات المنتخب الكاميروني خجولة من أجل التعديل.