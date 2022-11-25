البرازيل تتغلب على صربيا.. وريتشارليسون يثير تفاعلا بهدف "عالمي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد لوسيل في قطر، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء هدفا منتخب "السامبا" عن طريق اللاعب ريتشارليسون، في الدقيقتين 62 و73 من زمن المباراة.

وخلق المنتخب البرازيلي عددا كبيرا من الهجمات، خلال الشوط الأول، إلا أن المنتخب الصربي وقف سدا منيعا وحافظ على نظافة شباكه، واستمرت أفضلية منتخب "السامبا" في الشوط الثاني حتى استطاع ريتشارليسون أن يسجل أول الأهداف، قبل أن يضاعف النتيجة.

وأثار ريتشارليسون (25 عاما) تفاعلا واسعا بين المغردين في موقع تويتر، إذ سجل هدفه الثاني بطريقة "باكورد"، وقد وصف البعض الهدف بـ "العالمي".