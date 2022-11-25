روبرت ليفاندوفسكي يسعى لـ "فكّ عقدة" المونديال أمام السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسعى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، لفكّ العقدة في نهائيات كأس العالم، من خلال تسجيل أول أهدافه في البطولة، عندما يواجه المنتخب السعودي، السبت المقبل، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولم يسبق لليفاندوفسكي وأن سجّل في المباريات الأربع الّتي لعبها في كأس العالم، وذلك أمام: اليابان وكولومبيا والسنغال في مونديال روسيا 2018، والمكسيك في مونديال 2022 المقام في قطر.

وكان المهاجم البولندي قد أضاع عليه فرصة هزّ الشباك للمرة الأولى، بعد أن أخفق في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدفٍ، خلال مواجهة منتخب بلاده والمكسيك، الثلاثاء الماضي.

واكتفى المنتخب البولندي بنقطة واحدة، في مستهل مشواره، فيما حقق "الأخضر" 3 نقاط ثمينة، بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني.

وحذر مغرّدون في موقع تويتر من روبرت ليفاندوفسكي، إذ أكدوا على ضرورة مراقبة خط دفاع المنتخب السعودي له، فيما اعتبر البعض الآخر أن المهاجم البولندي سيعاني أمام دفاع "الأخضر"، وسيلقى مصير ليونيل ميسي ورفاقه.