نيمار يصف إصابته بأنها "إحدى أصعب اللحظات" في مسيرته

(CNN)-- أعرب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، يوم الجمعة، عن إحباطه بعد تعرضه لإصابة تهدد طموحه بالفوز مع منتخب بلاده بالبطولة السادسة لكأس العالم المقامة في قطر.

وكان نيمار قد تعرض لـ 9 أخطاء من قبل لاعبي منتخب صربيا، يوم الخميس، مما دفع المدير الفني تيتي لاستبداله باللاعب أنتوني، عند الدقيقة 79 من زمن المباراة الّتي فاز فيها "السامبا" بهدفين دون مقابل.

والتقطت كاميرات مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جالسا على مقاعد البدلاء مع كيس ثلج على كاحله الأيمن ورأسه في قميصه، مُعربا عن استيائه.

وأظهرت لقطات مصورة لاعبي المنتخب البرازيلي يواسون نيمار دا سيلفا، بعد أن تبين معاناته من تورم في الكاحل، بعد أن أزال حذائه وجواربه.

وقال نيمار، على إنستغرام، إن "الفخر والحب اللذين أشعر بهما عند ارتداء قميص (البرازيل) ليس لهما تفسير"، وأضاف: "إذا منحني الله الفرصة لاختيار بلد لأولد فيه، فسيكون البرازيل".

ووصف إصابته بأنها "من أصعب اللحظات في مسيرتي"، وذكر: "تحدث مرة ​​أخرى في كأس العالم، لدي إصابة نعم، إنه أمر مزعج وسيؤذي لكنني متأكد من أنه سيكون لدي فرصة للعودة لأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بلدي وزملائي في الفريق ونفسي".

وكان رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، قال إن اللاعب يعاني من إصابة في الكاحل، مشيرا إلى إنه سيغيب عن مواجهة سويسرا، وسط شكوك في التحاقه بصفوف الفريق أمام الكاميرون، خلال دور المجموعات.

وقال رودريغو لاسمار في تصريحات صحفية، الجمعة: "من المهم أن نحافظ على هدوئنا، سيتم إجراء تقييم يومي حتّى نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات، واتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة"، مضيفا: "الهدف هو استعادة اللاعب ليواصل اللعب في البطولة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

ويمتلك نيمار (30 عاما) في رصيده 75 هدفا مع المنتخب، بعد أن شارك في 122 مباراة دولية.