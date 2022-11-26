"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب المنتخب الفرنسي على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد 974، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل كيليان مبابي هدفا "الديوك"، في الدقيقتين 61 و86، فيما جاء هدف المنتخب الدنماركي الوحيد عن طريق أندرياس كريستينسن، عند الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وكان الفريقان قد تبادلا السيطرة على الكرة وخلق الفرص في الشوطين الأول والثاني، مع أفضلية نسبية للمنتخب الفرنسي الذي نجح في التقدم أولاً، ثمّ أحرز المنتخب الدنماركي التعديل، قبل أن يسجّل "الديوك" الهدف الثاني ليحقق النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، أصبح المنتخب الفرنسي أول فريق يضمن تأهله للدور الثاني في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، بعد أن حقق فوزين على التوالي، ليحصد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الدنماركي عند نقطة واحدة، في المركز الأخير، على سلم ترتيب المجموعة الرابعة.