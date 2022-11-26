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تفاعل على صور ايفانكا ترامب وجاريد كوشنر بمباريات مونديال قطر 2022

رياضة
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ايفانكا وعائلتها في قطر
Credit: @IvankaTrump

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر الذي شغل منصب مستشار ترامب خلال ولايته، خلال حضور مباريات ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

ونشرت ايفانكا صورًا من حضورها وعائلتها لمباريات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "هيا منتخب أمريكا".

وفي تغريدة منفصلة نشرت ايفانكا صورة من مباراة المنتخب البرازيلي ونظيره الصربي مكتفيةً بتعليق قالت فيه: "البرازيل ضد صربيا".

وفي تغريدات سبقت ذلك نشرت ايفانكا صورا لعائلتها في رحلة إلى منطقة الأقصر الأثرية بمصر، قائلةً بتعليق: "نستكشف عجائب الأقصر".

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