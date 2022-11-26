مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم المنتخب البولندي، في فكّ عقدة نهائيات كأس العالم، بعد أن سجّل أول أهدافه في البطولة، وذلك في شباك المنتخب السعودي.

وكان ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاماً، قد عجز عن هزّ الشباك في 4 مباريات سابقة في كأس العالم، أمام منتخبات السنغال واليابان وكولومبيا في مونديال 2018، والمكسيك في مونديال 2022 المقام في قطر، قبل أن يتمكّن من كسر هذه الإحصائية أمام "الأخضر".

وسجّل ليفاندوفسكي هدفه في شباك المنتخب السعودي، عند الدقيقة 82 من زمن المباراة، بعد أن خطف الكرة من بين أقدام اللاعب عبد الإله المالكي، الذي أخفق في الحفاظ عليها.

وذرف ليفاندوفسكي الدموع خلال احتفاله بهدف الأول في أكبر بطولات العالم، على الرغم من تسجيله أكثر من 600 هدف في مسابقات أخرى.

ويذكر أن المنتخب البولندي فاز على "الأخضر" بهدفين نظيفين ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات.