الدوحة، قطر (CNN)-- قد لا يتمكن مشجعو كرة القدم في المملكة العربية السعودية من مشاهدة معظم مباريات كأس العالم بعد حظر خدمة بث مملوكة لمجموعة "بي ان سبورتس" القطرية في المملكة، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.

تمتلك قناة TOD TV، المملوكة لمجموعة beIN القطرية، حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2022 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الخدمة كانت متوفرة في المملكة العربية السعودية حتى وقت قصير قبل المباراة الأولى لبطولة كأس العالم.

ولم يُترك للمشاهدين السعوديين أي خيار لمشاهدة مباريات معينة، حيث تتوفر 22 مباراة فقط من أصل 64 مباراة ببطولة كأس العالم على التلفزيون السعودي المجاني.

كان الوصول إلى محتوى beIN في المملكة العربية السعودية نقطة شائكة مستمرة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم استبعاد الشركة من السوق السعودية في عام 2017، عندما تراجعت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر إلى أدنى مستوياتها، وتم تغيير العلامة التجارية للخدمة في المملكة العربية السعودية إلى beoutQ.

وتأتي أحدث "دراما" مثيرة بعد أيام فقط من ارتداء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشاح المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية للبطولة في الدوحة. كما شوهد أمير قطر وهو يلوح بالعلم السعودي قبل فوز المملكة المفاجئ على الأرجنتين.