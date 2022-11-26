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تداول ردة فعل أمير قطر بعد ضياع ركلة جزاء السعودية أمام بولندا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، حالة من التفاعل بعد تناقل لقطات مصورة له خلال مباراة السعودية وبولندا، مساء السبت.

وأظهرت اللقطات المصورة اللحظات وقت احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي، وما تلاها من لحظات بدا عليه الاستياء من إضاعة اللاعب سالم الدوسري ركلة الجزاء.

وخسر المنتخب السعودي بهدفين دون رد من نظيره البولندي في لقائهما السبت بمنافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات لكأس العالم.

وتراجع الأخضر للمركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (3 نقاط)، بينما باتت الصدارة للمنتخب البولندي برصيد 4 نقاط.

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