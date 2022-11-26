السعودية تبحث عن إنجاز "تاريخي" أمام بولندا.. تعرّف على تشكيل الفريقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة منتخب بولندا، السبت، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وضمّ تشكيل "الأخضر" كلّ من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.

الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي.

الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

فيما كشف تشيسلاف ميشنيفيتش، مدرب منتخب بولندا، عن تشكيل فريقه، وجاء فيه:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

الدفاع: ماتي كاش، كيوير، بيريزينسكي، كميل غليك.

الوسط: زيلنسكي، بييليك، كريشوياك.

الهجوم: فرانكوفسكي، ميليك، روبرت ليفاندوفسكي.

ويبحث المنتخب السعودي عن إنجاز تاريخي عندما يواجه منتخب بولندا، على أرضية استاد المدينة التعليمية، إذ في حال فوزه، سيكون أول منتخب ضمن تأهله للدور الثاني، في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.