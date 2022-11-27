دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد، في مواجهتهما على أرض استاد لوسيل، مساء السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز ليونيل ميسي وإينزو فرنانديز هدفا "التانغو" في الدقيقتين 64 و87 من زمن المباراة.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على المجريات، وخلق عددًا كبيرًا من الهجمات، إلّا أن منافسه نجح في التصدي لها بعد مرور ساعة واحدة، قبل أن يتمكن ميسي من فكّ شفرات دفاع المنتخب المكسيكي بتسديدة من خارج الصندوق، قد سكنت الشباك، ثمّ ضاعف فرنانديز النتيجة بتسديدة أخرى، ليحقق "التانغو" ثلاث نقاط ثمينة.

بهذه النتيجة، بَاتَ المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، وأنعش آماله في التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة.