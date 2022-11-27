دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والمعروف باسم "الأمير الوالد"، يردد النشيط الوطني التونسي.

جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي، السبت، والتي خسرت فيها تونس بهدف نظيف، في المواجهة أقيمت على أرضية استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجّل ميتشيل ديوك هدف "الكنغر الأسترالي" الوحيد، عند الدقيقة 23 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تلاشت حظوظ المنتخب التونسي في التأهل للدور الثاني، إذ يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة واحدة فقط، على أن يواجه المنتخب الفرنسي (حامل اللقب)، في ختام دور المجموعات.