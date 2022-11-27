أمير سعودي يعدد "أخطاء" الحكم بعد خسارة السعودية من بولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— غرد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على خسارة منتخب بلاده بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي خاضها ضد المنتخب البولندي، السبت، بكأس العالم بقطر 2022.

وقال الأمير في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "المنتخب السعودي رغم خسارة اليوم غير المستحقة قدم مباراتين في منتهى الروعة وفي رأيي هذه أفضل مشاركة لنا في كأس العالم من حيث المستوى.. الحكم تجاهل طرد مدافع بولندا في الشوط الأول وكذلك في الثاني كذلك لم يعد ضربة الجزاء لتقدم الحارس بقدميه عن الخط.. معاك يا الأخضر ولازال هناك أمل".

وأثارت بعض الحالات التحكيمية جدلاً واسعًا، منها عدم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح "الأخضر" عند الدقيقة 45+، إذ أشار متابعون إلى أن أقدام الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ليست على خط المرمى أثناء التنفيذ، إضافة لعدم طرد المدافع البولندي ماتي كاش، بعد أن تدخل بقوة على وجه اللاعب محمد البريك.

علّق الحكم السوري حمدي القادري، الذي تواجد ضمن قائمة حكام مونديال 2006، لـ CNN بالعربية على هاتين الحالتين، قائلاً: "أظهرت اللقطات أن أقدام الحارس البولندي ليست على خط المرمى، أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، كان يجب على الحكم إعادة مشاهدة الحالة، للتأكد من صحة وقوف الحارس، ومن ثمّ اتخاذ قرار إعادة التنفيذ أم لا".