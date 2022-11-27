دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المنتخب السعودي، الأحد، عن موقف اللاعب سلمان الفرج من المشاركة مع الفريق فيما تبقى من مشاركات "الأخضر" في نهائيات كأس العالم.

وقال حساب "الأخضر" في موقع تويتر: "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني (هيرفي رينارد) للاعب سلمان الفرج بمغادرة المعسكر، بناءً على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم FIFA قطر 2022، وحاجته لبرنامج علاجي".

وكان الفرج قد تعرّض لإصابة في عظمة الساق خلال فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيتي بهدفين لواحد، ضمن منافسات الأسبوع الأول من دور المجموعات.

وغاب متوسط الميدان السعودي عن تشكيل "الأخضر" في مواجهة بولندا، التي فاز فيها الأخير بثنائية، أمس السبت، قبل أن يتم الإعلان عن غيابه فيما تبقى من مباريات في المونديال.

وسبق أن تخطى سلمان الفرج (33 عامًا) إصابة في الكتف قد تعرّض لها خلال فترة التحضير لأكبر بطولات العالم، قبل أن يشكو من إصابة جديدة تسببت في حرمانه من تكملة المشوار مع منتخب بلاده.