تركي آل الشيخ يعلّق على حظوظ المنتخب السعودي في بلوغ دور الـ 16

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على حظوظ منتخب بلاده في بلوغ دور الـ 16، في بطولة كأس العالم 2022.

وكان "الأخضر" قد خسر من المنتخب البولندي بهدفين نظيفين، أمس السبت، ليقع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر: "نفوز على المكسيك ان شاء الله ونتأهل اول المجموعة يا رب"، مُعرباً عن تفاؤله بالفوز على المنتخب القادم من أمريكا الشمالية، والتأهل للدور الثاني في نهائيات مونديال قطر.

ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي، الأربعاء المقبل، في ختام دور المجموعات، وأصبح بحاجة للانتصار لضمان بلوغه دور الـ 16 بشكل مباشر، بينما في حال تعادله، سينظر لنتيجة مواجهة بولندا والأرجنتين، وحينها سيحتاج لخسارة "التانغو"، أو فوز الأخير بفارق أكثر من 3 أهداف على روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.