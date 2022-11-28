بعد إصابة خطرة وعملية في البنكرياس.. ياسر الشهراني يخضع لجراحة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المنتخب السعودي لكرة القدم عن خضوع لاعب الفريق ياسر الشهراني لعملية جراحية جديدة، بعد معاناته من إصابة خطيرة، عقب تعرّضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، خلال مباراة "الأخضر" والأرجنتين، الثلاثاء الماضي.

وقال حساب المنتخب السعودي في بيان عبر حسابه على تويتر: "بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني، ووفقاً للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر الأحد، للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وذلك بإجراء عملية جراحية في عظام الوجه، من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب السعودي".

وأضاف البيان أن "اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس، الأربعاء الماضي، وقد تكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح ولله الحمد، ودعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".

وتسببت إصابة الشهراني في غيابه عن صفوف "الأخضر" في مباراة بولندا، السبت الماضي، التي خسر فيها المنتخب السعودي بهدفين دون رد، وفيما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق أن حرص زملاؤه في المنتخب السعودي على تقديم الدعم له، إذ حملوا قميصه أثناء التقاط صورة الفريق، قبيل مواجهة روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.

ويكثف المنتخب السعودي تدريباته استعدادا لمباراة الحاسمة أمام منافسه المنتخب المكسيكي، لتحديد الفريقين الذين سيصعدان للدور الـ16 في المونديال عن المجموعة التي تضم السعودية والأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويذكر أن ياسر الشهراني، 30 عامًا، أحد اللاعبين المساهمين في تحقيق "الأخضر" لفوز تاريخي على "التانغو"، في مستهل المشوار في أكبر بطولات العالم، إذ يُعتبر ركيزةً أساسية في تشكيل المدير الفني هيرفي رينادر، ويمتلك برصيده 70 مباراة دولية.