"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الغاني على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022.

وسجّل للمنتخب الغاني محمد ساليسو ومحمد قدوس (ثنائية)، في الدقائق 24 و34 و68، فيما جاء هدفا "الشمشون الكوري" عن طريق تشو كيو سيونغ، عند الدقيقتين 58 و61.

وفرض المنتخب الإفريقي سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في التسجيل في مناسبتين، ثمّ عادل المنتخب الكوري الجنوبي النتيجة وأحرز هدفين في غضون 3 دقائق، قبل أن ينجح المنتخب الغاني بالتقدّم مجددًا، ليصحح المسار ويحقق فوزاً هامًا ضمن مشواره في أكبر بطولات العالم.

وكان اللاعب الغاني محمد قدوس، البالغ من العمر 22 عامًا، قد خطف أنظار المتابعين في هذه المواجهة، إذ تمكّن من هزّ الشباك في مرتين، ليكون أول لاعب من بلاده يحرز ثنائية في مباراة واحدة، على مر تاريخ المونديال.