دبي، الإمارات العربية المتحدة (CN) -- يشهد المونديال في نسخته الثانية والعشرين المقام في قطر مشاركة 5 أسماء يتواجدون في قائمة أكثر اللاعبين أجراً حول العالم، ومن المتوقع أن يكسبوا ما يقارب 452 مليون دولار في الموسم الجاري 2022-2023، ويأتي الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة، فيما حلّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الأخير، تعرّف على الترتيب كاملا حسب تصنيفات فوربس.

5 لاعبين سيكسبون 452 مليون دولار

سيجمع كيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا وروبرت ليفاندوفسكي 452 مليون دولار، تتوزع فيما بينهم. ستبلغ قيمة أرباحهم 279 مليون دولار داخل الميدان، و173 خارج المستطيل الأخضر.

كيليان مبابي الأكثر أجراً حول العالم

يُعتبر مهاجم فرنسا ونادي باريس سان جيرمان اللاعب الأعلى أجراً، إذ من المتوقع أن يتحصل على مبلغ 128 مليون دولار، تنقسم إلى 110 مليون دولار داخل الملعب، و18 مليون دولار خارجه. يبلغ مبابي من العمر 23 عاماً، وسبق له وأن قاد "الديوك" للفوز في مونديال روسيا عام 2018.

كريستيانو رونالدو الأكثر ربحاً خارج الملعب

رغم الجدل حول مستواه في الآونة الأخيرة، إلّا أنّه حافظ على شعبيته. ويُعد رونالدو أكثر اللاعبين ربحاً خارج الميدان، بمبلغ قدره 60 مليون دولار، فيما سيتقاضى 40 مليون دولار داخل الملعب.

يطمح رونالدو (37 عاماً) لرفع لقب مونديال قطر 2022، إذ من المرجح أن يكون الأخير له في مسيرته الكروية.