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شخص يحمل علم قوس قزح يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي في مونديال قطر

رياضة
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شخص يحمل علم قوس قزح يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي
Credit: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

(CNN)--  توقفت المباراة التي جمعت ما بين البرتغال والأوروغواي في ملعب استاد لوسيل في قطر، يوم الاثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لكأس العالم 2022، لفترة وجيزة بسبب اقتحام شخص حمل علم قوس قزح ملعب مباراة.

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ووقع الحادث في الدقيقة 51 من المباراة، وتجنب البث التلفزيوني العالمي للفيفا عرض الشخص المقتحم، ولكن يمكن رؤيته وهو يركض في الملعب متخلفا عن العلم أثناء ملاحقته من قبل مسؤولي الأمن، وفيما شوهد في وقت لاحق مسؤولا وهو يرفع العلم من على الأرض.

وأظهرت صور وكالة "غيتي" حامل العلم مرتديا قميصا مكتوبا على ظهره عبارة "الاحترام للمرأة الإيرانية" و"انقذوا أوكرانيا".

وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمي البطولة للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

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