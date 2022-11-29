دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المعنية بشؤون بطولة كأس العالم قطر 2022، الثلاثاء، في مقابلة مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، إن ما بين 400 إلى 500 عامل وافد توفوا خلال تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة.

وردا على سؤال عن عدد الوفيات في صفوف العمال المهاجرين نتيجة الأعمال المنجزة في البطولة، قال الذوادي إن "التقديرات تشير إلى حوالي 400، ما بين 400 - 500.. ليس لدي الرقم الدقيق، هذا شيء تم مناقشته، حيث أن موت واحد يعني موت كثيرين".

وأضاف الذوادي: "أعتقد أن معايير الصحة والسلامة في المواقع آخذة في التحسن كل عام، على الأقل في مواقعنا، مواقع كأس العالم التي كنا مسؤولين عنها، وبالتأكيد إلى الحد الذي يوجد فيه نقابات عمالية، فقد أشاد ممثلو النقابة العمالية الألمانية وممثلو النقابة العمالية السويسرية بالعمل والتحسن الذي تم إنجازه في مواقع كأس العالم".

وعما إذا كانت معايير الصحة والسلامة جيدة بما فيه الكفاية في بداية المشروع، قال الذوادي: "أعتقد بشكل عام أن الحاجة إلى إصلاح العمل نفسه تملي القول بنعم، ويجب أن تحدث تحسينات".

وأضاف: "فقط حتى نكون واضحين، كان هذا أمر أدركناه قبل أن نقدم العرض، التحسينات التي حدثت ليست بسبب كأس العالم، وكنا نعلم أنه يتعين علينا القيام بهذه التحسينات بسبب قيمنا الخاصة". وتابع بالقول: "كأس العالم كان بمثابة وسيلة ومسرع ومحفز بسبب الأضواء التي أدركنا في وقت مبكر أنه سيتم تسليطها. لقد تسبب في الكثير من المبادرات ليس فقط من حيث تحقيق التحسن، ولكن من حيث تنفيذه أيضا". واختتم الذوادي بقوله: "وهنا وصلنا اليوم إلى موقف يعتبرنا فيه أكبر منتقدينا، أننا الأكثر تطبيقا للمعايير في المنطقة".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية ذكرت، العام الماضي، أن 6500 عامل مهاجر من جنوب آسيا، توفوا في قطر منذ حصول البلاد في 2010 على حق تنظيم كأس العالم عام 2022، وكان معظم هؤلاء العمالة يقومون بأعمال خطيرة ومنخفضة الأجور، وغالبا ما يتم القيام بها في ظروف شديدة الحرارة.

ومع ذلك، فإن الذوادي - المسؤول عن قيادة الاستعدادات القطرية للمونديال- رفض هذا الرقم، وأخبر بيكي أندرسون مراسلة CNN، أن أرقام "الغارديان" البالغة 6500 كانت "عنوانا مثيرا ومضللا"، حسب وصفه، وأن التقرير يفتقر إلى السياق.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال مسؤول حكومي قطري لشبكة CNN إن هناك ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل في الملاعب، و37 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل.