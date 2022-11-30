دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على مقطع فيديو لجماهير إيرانية تحتفل بفوز المنتخب الأمريكي على منتخب بلادهم، لافتا إلى موقف الإعلامي عبدالباري عطوان.

جاء ذلك بتغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "الشعب الإيراني سعيد بخسارة فريق النظام الإيراني أمام أمريكا. لكن عبد الباري عطوان حزين على هذه النتيجة".

وكان عبدالباري عطوان قد نشر تغريدة سابقة بمقال له موضحا بتعليق: " لماذا سأدعم المنتخب الإيراني ضد الأمريكيين في مونديال الدوحة الثلاثاء؟".

وفاز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، وأحرز كريستيان بوليسيتش هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة.

ونال منتخب أمريكا بطاقة التأهل للدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي، بينما تجمد رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط، في المركز الثالث.