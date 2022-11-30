دبي ، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب المنتخب الأسترالي على منافسه الدنماركي بهدف نظيف، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الجنوب، مساء الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر.

جاء هدف "الكنغر الأسترالي" عن طريق ماثيو ليكي، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

كان المنتخب الأسترالي صاحب الأفضلية نسبيًا، وصنع عددًا من الهجمات، حتى نجح في ترجمة إحداها إلى هدفٍ، وعمل المنتخب الدنماركي على إحراز التعديل، إلا أن محاولاته كانت أقل خطرًا من فرص منافسه.

بهذه النتيجة، نال "الكنغر الأسترالي" بطاقة التأهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم، إذ احتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الفرنسي، فيما خرج المنتخب الدنماركي من الدور الأول بعد تذيله الترتيب بنقطة واحدة فقط.

وينتظر المنتخب الأسترالي معرفة منافسه في دور الـ 16، إذ سيواجه بطل المجموعة الثالثة.