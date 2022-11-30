ما تعليق بايدن بشأن فوز أمريكا على إيران في مونديال قطر؟

(CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، بفوز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال بايدن في كلمة سريعة ألقاها أمام الحاضرين لخطابه في مدينة باي سيتي بولاية ميشيغان: "الولايات المتحدة.. الولايات المتحدة.. يا لها من مباراة.. لقد فعلوها.. عندما تحدثت إلى المدرب واللاعبين، قلت لهم يمكنكم القيام بذلك، ولقد فعلوها، إن الله يحبهم، أعتقدت أنكم قد ترغبون في الاستماع".

وعبر حسابه على تويتر، أعاد الرئيس الأمريكي تغريدة سابقة نشرها مع زوجته السيدة الأولى جيل بايدن قبل المباراة أعرب فيها عن ثقتهما في فوز المنتخب الأمريكي، وعلق بايدن على التغريدة بقوله: "فعلنها".

كان المنتخب الأمريكي فاز على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة.

وأحرز كريستيان بوليسيتش هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفرض المنتخب الأمريكي سيطرته على المجريات، وصنع عددا من الفرص، حتى نجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، فيما حاول المنتخب الإيراني التعديل في الشوط الثاني، إلا أنه عجز عن ذلك، إذ كانت محاولاته أقل خطرا من هجمات منافسه.

ونال منتخب أمريكا بطاقة التأهل للدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي، بينما تجمد رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

وضرب المنتخب القادم من أمريكا الشمالية موعدا مع المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ16، في بطولة كأس العالم وفي نسختها الـ22.

وعلق كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني على هزيمة فريقه أمام منتخب أمريكا بقوله إن "الحلم انتهى".

وأضاف كيروش بعد صافرة نهاية المباراة: "الشوط الأول كان للولايات المتحدة والنصف الثاني لإيران، والفارق أننا لم نسجل في الشوط الثاني كما كان ينبغي علينا، لكن الحلم انتهى، والآن، حان وقت التفكير في الخطوة التالية لإيران".

وقال لاعب خط الوسط الإيراني سعيد عزت الله بعد الخسارة: "أنا آسف حقا بالنيابة عن لاعبينا لأننا لم نتمكن من الحصول على فرصتنا للتأهل إلى الدور التالي"، وأضاف: "ستستمر الحياة وكرة القدم، ويمكن أن يكون ذلك درسا جيدا لنا، على الأقل بالنسبة للاعبين الشباب مثلي في المستقبل، لذلك آمل أن يغفر لنا معجبينا وشعبنا في إيران، وأنا أشعر بالأسف، هذا كل شيء".