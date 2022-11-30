دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن بإمكان فريقه "كتابة التاريخ من جديد للكرة السعودية"، خلال مواجهة المكسيك، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي "الأخضر" مع منتخب المكسيك، بطموح الفوز وبلوغ دور الـ16.

وقال مدرب المنتخب السعودي لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لمباراة "الأخضر" والمكسيك: "نحن سعداء جدا لما وصلنا إليه، ويمكننا من خلال المباراة أن نكتب التاريخ من جديد للكرة السعودية".

وأضاف: "المنتخب المكسيكي يمتلك عناصر الخبرة، سنتنافس معه، وعندما نحصل على فرصة التأهل يجب علينا أن نستمر"، وتابع: "لدينا جيل رائع من اللاعبين، ولدينا جماهير سيدعمونهم، لكي تكون مباراة تاريخية".

وقال لاعب خط الوسط السعودي محمد كنو: "المكسيك منتخب قوي بدنيا ولياقيا، وبالتأكيد لن تكون مباراة سهلة، وأتمنى أن نكون حاضرين بشكل جيد لتحقيق نقاط المباراة".

وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء ومتأهبين، أتمنى وقفة الجمهور معنا وبإذن الله سنسعدهم".