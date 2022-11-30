المونديال بالعربية 2022المونديال بالعربية 2022

"وين موزا؟".. تفاعل على فيديو أمير قطر "الوالد" يسأل وتداول صورهما بمباراة المنتخب

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المعروف باسم "الأمير الوالد" وهو يسأل عن مكان زوجته، الشيخة موزا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جلوس الشيخ حمد بن خليفة في المقعد الأمامي لعربة "غولف" والشيخة موزا خلفه قبل أن يُسمع سؤاله "وين موزا؟".

وتداول نشطاء صورا للأمير الوالد وزوجته، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال مباراة المنتخب القطري، الثلاثاء، أمام المنتخب الهولندي والتي خسر فيها "العنابي" مباراته الثالثة في المونديال.

وكانت الشيخة موزا قد نشرت صورا على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام" إلى جانب الأمير الوالد خلال مباراة قطر وهولندا، قائلة بتعليق: "‎حظًا أوفرًا للعنّابي في البطولات القادمة، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس العالم".

قد يهمك أيضاً

تحت المطر.. تفاعل على صورة لوالد أمير قطر "الأمير الوالد".. وشيخة قطرية تعلق

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.