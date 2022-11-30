تعرف على غيابات المنتخب السعودي قبل "المواجهة الحاسمة" مع المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يفتقد المنتخب السعودي لخدمات عدد من لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة مع نظيره المكسيكي، التي ستقام على أرضية استاد لوسيل في قطر، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

ونستعرض فيما يلي أسماء اللاعبين الغائبين ومراكزهم:

سلمان الفرج

يعاني من إصابة في عظمة الساق، غير قادر على اللعب فيما تبقى من المونديال.

يبلغ من العمر 33 عاما، ينشط في مركز الوسط.

سجل 7 أهداف بعد أن لعب 66 مباراة دولية.

ياسر الشهراني

خضع لعمل جراحي في مناسبتين، بعد معاناته من إصابة خطرة، عقب تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والرقبة والصدر.

لن يكمل المشوار مع الأخضر في أكبر بطولات العالم.

لديه 30 عاما، ويشغل مركر الظهير، شارك في 70 مباراة دولية.

عبد الإله المالكي

سيغيب عن مواجهة المكسيك فقط، ذلك بداعي الإيقاف، إذ تحصل على إنذارين، في مباراتي الأرجنتين وبولندا.

هو في سن الـ28، يلعب في خط الوسط، خاض 27 مباراة دولية.

ولم يتأكد حتى الآن إمكانية الظهير محمد البريك، إذ يواصل برنامجه العلاجي بعد إصابته في عضلة الساق.