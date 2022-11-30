إيرانيون يحتفلون بهزيمة المنتخب أمام أمريكا في مونديال قطر

موجة جديدة من الاحتجاجات.. و"القمع الدموي" يزداد في المناطق الكردية بإيران

(CNN)-- احتفل أشخاص في عدة مدن إيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، داخل منازلهم بهزيمة منتخب بلادهم أمام نظيره الأمريكي بهدف دون مقابل، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يمكن سماعهم وهم يصرخون ويهتفون، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وقال شاهد عيان في مدينة بالمنطقة الكردية، لمراسلة شبكة CNN جومانا كرادشة، إن الناس كانوا يطلقون أبواق سيارتهم ويصرخون ويصفقون بأيديهم من النوافذ احتفالا بالهزيمة، حتى أن بعض الأشخاص الآخرين استخدموا الألعاب النارية.

وأضاف الشاهد، الذي لا تستطيع CNN ذكر اسمه لدواعي أمنية، لشبكة CNN: "أنا سعيد ، هذه خسارة حكومية، والفريق ليس منتخبا وطنيا".

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من داخل سيارة في شوارع مدينة مشهد على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الأربعاء أشخاصًا يطلقون أبواق سياراتهم ويصيحون، وقال الشخص الذي كان يصور الفيديو: "اليوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد خسارة إيران أمام أمريكا في مشهد".

ونشرت منظمة "هنغاو" الحقوقية الإيرانية التي يوجد مقرها في النرويج عدة مقاطع فيديو عبر حسابها على تويتر تظهر أشخاصا يحتفلون في مدن تقطنها أغلبية كردية في إيران.

وقالت المنظمة: "الناس تدفقوا إلى الشوارع للاحتفال بهزيمة منتخب إيران في كأس العالم، وهم يهتفون: (يسقط الخونة)".

كان كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني علق على هزيمة فريقه أمام منتخب أمريكا بهدف دون مقابل بقوله إن "الحلم انتهى".

وأضاف كيروش بعد صافرة نهاية المباراة: "الشوط الأول كان للولايات المتحدة والنصف الثاني لإيران، والفارق أننا لم نسجل في الشوط الثاني كما كان ينبغي علينا، لكن الحلم انتهى، والآن، حان وقت التفكير في الخطوة التالية لإيران".

وقال لاعب خط الوسط الإيراني سعيد عزت الله بعد الخسارة: "أنا آسف حقا بالنيابة عن لاعبينا لأننا لم نتمكن من الحصول على فرصتنا للتأهل إلى الدور التالي"، وأضاف: "ستستمر الحياة وكرة القدم، ويمكن أن يكون ذلك درسا جيدا لنا، على الأقل بالنسبة للاعبين الشباب

مثلي في المستقبل، لذلك آمل أن يغفر لنا معجبينا وشعبنا في إيران، وأنا أشعر بالأسف، هذا كل شيء".

كان المنتخب الأمريكي فاز على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة.

وأحرز كريستيان بوليسيتش هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفرض المنتخب الأمريكي سيطرته على المجريات، وصنع عددا من الفرص، حتى نجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، فيما حاول المنتخب الإيراني التعديل في الشوط الثاني، إلا أنه عجز عن ذلك، إذ كانت محاولاته أقل خطرا من هجمات منافسه.

ونال منتخب أمريكا بطاقة التأهل للدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي، بينما تجمد رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

وضرب المنتخب القادم من أمريكا الشمالية موعدا مع المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ16، في بطولة كأس العالم وفي نسختها الـ22.