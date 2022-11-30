كأس العالم: إنجلترا تتغلب على ويلز.. وتبلغ دورالـ16

"لعّيب" التميمة الرسمية لكأس العالم في قطر.. من سبقه في النسخ السابقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الويلزي، بـ3 أهداف دون رد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل أهداف "الأسود الثلاثة" كل من: ماركوس راشفورد (ثنائية) وفيل فودين، في الدقائق: 50 و52 و68 من زمن المباراة.

وكان المنتخب الإنجليزي صاحب الأفضلية، استحوذ على الكرة وصنع الهجمات، ونجح في التسجيل في 3 مناسبات، فيما عجز منافسه عن هز الشباك، بعد محاولات خجولة، لتظفر "الأسود الثلاثة" بالنقاط كاملة.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب إنجلترا سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما ودع المنتخب الويلزي البطولة، بعد الوقوع في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

وسيلاقي "أسود الثلاثة" المنتخب السنغالي، ثاني المجموعة الأولى، في دور الـ16، في مونديال قطر.