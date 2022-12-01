دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي، بهدفين نظيفين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد 974 في قطر، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء هدفا "التانغو" بأقدام أليكسيس ماك اليستير وجوليان ألفاريز، في الدقيقتين: 46 و67 من زمن المباراة.

واستحوذ المنتخب الأرجنتيني على الكرة وصنع عددا من الهجمات، ونجح في الوصول إلى جانب المرمى في أكثر من مناسبة، وسنحت له ركلة جزاء أخفق ليونيل ميسي في تنفيذها، قبل أن يتمكن منتخب "التانغو" من فك شفرات دفاع المنتخب البولندي وتسجيل هدفين، بينما كانت محاولات رفاق روبرت ليفاندوفسكي أقل خطرا من فرص منافسه.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الأرجنتيني للدور الثاني، كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ليواجه المنتخب الأسترالي، وصيف المجموعة الرابعة، في دور الـ16.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب البولندي إلا أنه نال بطاقة التأهل بأفضلية فارق الأهداف على حساب المنتخب المكسيكي، إذ لكل واحد منهما 4 نقاط.

وسيواجه روبرت ليفاندوفسكي المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الرابعة، في دور الـ16.