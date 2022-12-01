كرواتيا تفرض التعادل على بلجيكا.. وتعبر للدور الثاني للمونديال

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة المنتخب الكرواتي ونظيره البلجيكي، التي أقيمت على أرض استاد أحمد بن علي، مساء الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص في الشوطين الأول والثاني، وحاول المنتخب البلجيكي التسجيل في أكثر من مناسبة لخطف بطاقة التأهل للدور الثاني، إلا أن دفاع المنتخب الكرواتي تصدى لمحاولاته، ليفرض على رفاق كيفين دي بروين نتيجة التعادل 0/0.

وبلغ وصيف كأس العالم عام 2018 (كرواتيا) دور الـ 16، كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، على أن يواجه بطل المجموعة الخامسة.

وخرج المنتخب البلجيكي من الدور الأول، في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، بعد أن حل في المركز الثالث بـ 4 نقاط فقط.