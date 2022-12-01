نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

تكاد لا تُرى بالعين.. إيراني يستعرض مهاراته في التحكم بكرات صغيرة جدًا وسط سوق واقف بقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر فيديو يظهر احتفال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ببلوغ المنتخب المغربي دور الـ 16، في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وأظهرت اللقطات سعادة أمير قطر بتأهل "أسود الأطلس" للدور الثاني، وقد رفع علم المغرب خلال حضوره في مدرجات استاد الثمامة.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على المنتخب الكندي بهدفين لواحد، مساء الخميس، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد، ليواجه وصيف المجموعة الخامسة.

وسبق أن ظهر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لقطات سابقة، لدعم منتخبي السعودية وتونس خلال مشوارهما في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.