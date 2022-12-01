صور تظهر كيف استُقبل لاعبي منتخب إيران لدى عودتهم إلى طهران

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

إيرانيون يحتفلون بفوز المنتخب الأمريكي على منتخب بلدهم.. ما هو السبب؟

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طهران، إيران (CNN)-- استقبلت الجماهير المبتهجة المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران بعد عودته من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب صور من وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

Credit: HADI ZAND/ISNA/AFP via Getty Images

وتظهر الصور حشودًا متجمعة خارج المطار، يلوح المشاركون فيها بالعلم الإيراني ويلتقطون صورًا لأعضاء الفريق.

مدرب منتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش (وسط) محاطا بالجماهير , plain_text Credit: HADI ZAND/ISNA/AFP via Getty Images

وغادر المنتخب الإيراني، الدوحة، بعد يوم من هزيمته أمام الولايات المتحدة في ثالث مبارياته بالبطولة العالمية.

مشجعون للمنتخب الإيراني خارج المطار , plain_text Credit: HADI ZAND/ISNA/AFP via Getty Images)

وعقب المباراة النهائية للفريق يوم الثلاثاء، احتفل بعض الإيرانيين بهزيمة منتخب بلادهم في المونديال، وذلك كشكل من أشكال الاحتجاج ضد النظام وقمعه للاحتجاجات الأخيرة.