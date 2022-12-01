صور تظهر كيف استُقبل لاعبي منتخب إيران لدى عودتهم إلى طهران

طهران، إيران (CNN)-- استقبلت الجماهير المبتهجة المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران بعد عودته من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب صور من وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.
وتظهر الصور حشودًا متجمعة خارج المطار، يلوح المشاركون فيها بالعلم الإيراني ويلتقطون صورًا لأعضاء الفريق.
وغادر المنتخب الإيراني، الدوحة، بعد يوم من هزيمته أمام الولايات المتحدة في ثالث مبارياته بالبطولة العالمية.
وعقب المباراة النهائية للفريق يوم الثلاثاء، احتفل بعض الإيرانيين بهزيمة منتخب بلادهم في المونديال، وذلك كشكل من أشكال الاحتجاج ضد النظام وقمعه للاحتجاجات الأخيرة.