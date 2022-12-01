دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حلقة يقدمها الكوميدي الأمريكي، تريفور نوح، تطرق فيها لأسلوب حديث مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، مع لاعبي المنتخب.

جاء ذلك خلال برنامج "دايلي شو" الذي يقدمه نوح، حيث قال: "على سبيل المثال مدرب منتخب المملكة العربية السعودية، هو في الحقيقة فرنسي لا يتحدث العربية لكن المترجم السعودي لا يتحدث الفرنسية، لذا عندما غضب المدرب من أداء الفريق في الشوط الأول كان عليه الصراخ عليهم باللغة الإنجليزية حتى يتمكن المترجم من الصراخ عليهم باللغة العربية.."

وعرض نوح مقطعا للمدرب السعودي، قائلا بعده: "هذا سحر كأس العالم، رجل فرنسي يصرخ بالانجليزية على أشخاص سعوديين بسبب رياضة انجليزية هذا رائع.."

وأضاف: "أتساءل أيضا إذا كان المترجم يحاكي المدرب لكي لا يخسر أصدقاء له فيقول، أنت فظيع عليك أن تخجل من نفسك .. هذا ما قاله (المدرب).. لأنك تعرفني يا محمود أنا أحبكم برأيي كان الأداء الذي قمتم به رائعا في الشوط الأول.."