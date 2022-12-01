نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

تكاد لا تُرى بالعين.. إيراني يستعرض مهاراته في التحكم بكرات صغيرة جدًا وسط سوق واقف بقطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لمشجع اقتحم مباراة تونس وفرنسا حاملا علم فلسطين الأمر الذي اثار تفاعلا.

دخل المشجع أرضية الملعب ليتمكن من أداء قفزات بهلوانية قبل أن يتمكن عناصر الأمن في الملعب من القبض عليه وإخراجه من الملعب.

وأبرز نشطاء ترفا من لاعب تونسي وما كان يؤشر به بيده لرجال الأمن الذين كانوا يرافقون مقتحم الملعب.

فاز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل وهبي الخزري هدف "نسور قرطاج" الوحيد، عند الدقيقة 58 من زمن المباراة، ليلحق الهزيمة بحامل اللقب.

وفرض المنتخب التونسي سيطرته على المجريات وصنع عددا من الفرص، خلال الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني، حتى نجح في هز الشباك عن طريق لاعبه المخضرم، وحاول "الديوك" تعديل النتيجة لكنهم عجزوا عن ذلك.

وعلى الرغم من فوز "نسور قرطاج" إلا أنهم ودّعوا مونديال قطر من الدور الأول، إذ حلوا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف فرنسا وأستراليا، اللذين تأهلا للدور الثاني.