دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون في موقع تويتر فيديو يظهر احتفال لاعبي وجماهير المنتخب البولندي، بعد أن سجل اللاعب السعودي سالم الدوسري هدف "الأخضر" في شباك المكسيك، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات من نهائيات مونديال قطر.

وأظهرت اللقطات فرح وسعادة أفراد المنتخب البولندي وجماهيره المتواجدة في مدرجات استاد 974، بهدف الدوسري في الدقيقة 90، والذي ضمن تأهل المنتخب البولندي للدور الثاني.

وكان رفاق روبرت ليفاندوفسكي قد بلغوا دور الـ16، على الرغم من خسارتهم من الأرجنتين بثنائية، وذلك بأفضلية فارق الأهداف على حساب المنتخب المكسيكي، إذ يمتلك المنتخبان 4 نقاط.

ويُعد هدف الدوسري (30 عاما) هو الثاني له في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، إذ سبق وأن هز شباك "التانغو" في الجولة الأولى.