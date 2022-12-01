تداول فيديو يظهر احتفال لاعبي وجماهير بولندا بهدف سالم الدوسري أمام المكسيك

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
"انتهى جيل 94".. رد فعل جماهير السعودية على الفوز التاريخي على الأرجنتين
02:14
"انتهى جيل 94".. رد فعل جماهير السعودية على الفوز التاريخي على الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون في موقع تويتر فيديو يظهر احتفال لاعبي وجماهير المنتخب البولندي، بعد أن سجل اللاعب السعودي سالم الدوسري هدف "الأخضر" في شباك المكسيك، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات من نهائيات مونديال قطر.

قد يهمك أيضاً

السعودية تودع كأس العالم 2022 بعد الخسارة من المكسيك وتكتفي بالفوز "التاريخي" على الأرجنتين

وأظهرت اللقطات فرح وسعادة أفراد المنتخب البولندي وجماهيره المتواجدة في مدرجات استاد 974، بهدف الدوسري في الدقيقة 90، والذي ضمن تأهل المنتخب البولندي للدور الثاني.

وكان رفاق روبرت ليفاندوفسكي قد بلغوا دور الـ16، على الرغم من خسارتهم من الأرجنتين بثنائية، وذلك بأفضلية فارق الأهداف على حساب المنتخب المكسيكي، إذ يمتلك المنتخبان 4 نقاط.

ويُعد هدف الدوسري (30 عاما) هو الثاني له في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، إذ سبق وأن هز شباك "التانغو" في الجولة الأولى.

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.