بعد دخوله المستشفى.. النجم البرازيلي بيليه يوضح حالته الصحية

نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- أعلن نجم منتخب البرازيل السابق، بيليه، أن دخوله الأخير إلى مستشفى كان مجرد "زيارة روتينية".

وكانت تقارير صحفية برازيلية ذكرت أن بيليه نُقل إلى مستشفى "ألبرت أينشتاين" في "ساو باولو"، الأربعاء الماضي، بسبب "تورم عام"، إلى جانب مشاكل في القلب، مع عدم تحقيق العلاج الكيميائي التأثير المطلوب، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكان تيتي، المدير الفني لمنتخب "السامبا"، من بين أولئك الذين قدموا دعمهم للنجم البرازيلي السابق، إذ قال في مؤتمر صحفي لمباراة البرازيل والكاميرون، في ختام منافسات دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر: "كلنا نتمنى لبيليه صحة جيدة".

وحرص بيليه، يوم الخميس، على طمأنة محبيه، والإعراب عن شكره لدولة قطر، بعد وضع صورته على أحد الأبراج المضيئة، عقب دخوله المستشفى.

وقال النجم البرازيلي السابق عبر حسابه في إنستغرام: "أصدقائي أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية، من الجيد دائماً تلقي رسائل إيجابية كهذه، وشكراً لقطر على هذا التكريم ولكل من أرسل لي مشاعر طيبة".

ويُعتبر بيليه البالغ من العمر 82 عاماً أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، وقد سجل 77 هدفا في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.