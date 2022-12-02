مفاجآت مونديال قطر تتواصل.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، من الدور الأول، على الرغم من فوزه على المنتخب الكوستاريكي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتفوقت "الماكينات الألمانية" على منتخب كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين اثنين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لبلوغ دور الـ16 في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

وحل المنتخب الألماني في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي الّتي يخفق فيها "الماكينات الألمانية" في تجاوز دور المجموعات، إذ سبق وأن ودّعت البطولة عام 2018، والّتي احتضنت روسيا منافساتها.