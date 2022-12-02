"لعنة" ركلات الجزاء تواصل مطاردة غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصلت "لعنة" ركلات الجزاء مطاردة منتخب غانا أمام أوروغواي في كؤوس العالم بعد أن أهدر متتخب "النجوم السوداء" ركلة جزاء في مباراتهم الجارية حاليا مع الفريق الأمريكي الجنوبي في دور المجموعات لكأس العالم 2022.



وتحصل منتخب غانا على ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد أن لجأ حكم المباراة إلى تقنية الـ"VAR" وتقدم أندريه أيو لتنفيذ الركلة، لكن حارس أوروغواي سيرخو روشيت تصدى لها عند الدقيقة 20 من عمر المواجهة.



وكان أسامواه جيان قد أهدر ركلة الجزاء المؤهلة إلى نصف نهائي مونديال 2010 أمام أوروغواي بعد التصدي الشهير للويس سواريز للكرة بيده على خط المرمى ما تسبب بطرده في الأشواط الإضافية لتلك المواجهة.



وسأل أحد الصحفيين الغانيين سواريز عن تلك الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، ليجيب لاعب نادي برشلونة السابق قائلا: "ليس لدي شيء لأعتذر عليه، لست من سدد ركلة الجزاء ولست من أهدرها"، حسب قوله.



وتقدمت أوروغواي على غانا بهدفين بعد دقائق قليلة من إهدار ركلة الجزاء في المباراة الحاسمة بينهما في مونديال 2022.